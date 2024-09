KOLDA : Ndogou Deme (SG/fédération départementale) sans gants « l’élégance politique voudrait que le président Diomaye remercie le président Abdoulaye Wade pour son soutien...un pouvoir qui va seul aux élections fait entrevoir une dictature rampante…

Au lendemain de l’alliance entre le PDS et l’APR pour les législatives, nous avons donné la parole a Ndiogou Deme SG de la fédération départementale du PDS de Kolda. En ce sens, ce dernier sans gants livre les secrets de la rupture entre le PDS et la coalition Diomaye-president. Ainsi, il soutient que la coalition Diomaye-president n’est pas « élégante » car elle n’a pas remercié le président Abdoulaye Wade la monnaie pour son soutien. Dans la foulée, il précise qu’en isolant le PDS et les allies pour les législatives, le régime pose les actes d’une « dictature rampante ». Mais, dans cette dynamique le PDS et ses allies vont tout faire pour inverser la tendance ce 17 novembre pour le bien de la démocratie. A ce titre, il précise que ce n’est pas l’émotion ou le tempérament qui gouverne un pays mais plutôt l’intelligence et la dynamique politique.



A l’en croire « depuis son accession a la magistrature suprême jusqu’à nos jours, Diomaye n’est pas retourné chez Abdoulaye Wade. Et l’élégance politique voudrait que le président Diomaye remercie Abdoulaye Wade pour son soutien. Aujourd’hui, on ne peut pas minimiser le poids électoral du pds. D’ailleurs, la dernière législature dissoute en est un exemple illustratif où le pds avait 26 députés. De 1998 à nos jours, nous avons eu régulièrement un groupe parlementaire a l’hémicycle. » En ce sens, il poursuit « nous sommes le parti politique le plus structuré au Sénégal car nous ne sommes pas une formation d’une armée mexicaine. Ce qui est constant est que nous avons constaté l’inélégance de la coalition Diomaye. D’ailleurs, Aida Mbodj vient le confirmer en disant que le PASTEF ira seul aux législatives et celui qui le souhaite n’a qu’à se morfondre dans leur coalition.»



Dans la foulée, il rappelle « je voudrais commencer un peu par dresser la géopolitique interne au niveau du Sénégal. Il faudrait dire que le Pds a soutenu la candidature de Diomaye à la présidentielle à partir d’un entretien avec le SG de notre parti Abdoulaye Wade qui a accepté et donne une consigne aux militants de vote pour la coalition Diomaye-president. Maintenant, que le Pds a contribué à un ou deux voire 50 pour cent a la réussite de ce projet mais ce qui est sur nous avons participé à la victoire de Diomaye. »



Sans langue de bois, il souligne « en allant seul, le PASTEF veut se peser dans le terrain politique. Maintenant, ils n’ont qu’a aller se peser. Et, nous aussi allons-nous peser. En ce sens, ce n’est pas parce qu’ils ont utilisé une balance électronique pour se peser que cela nous fera ignorer la balance artisanale avec laquelle on s’est toujours pesée. C’est pourquoi, nous allons mettre notre stratégie pour contrebalancer ce pouvoir. D’ailleurs, un pouvoir qui va seul aux élections fait entrevoir une dictature rampante. Avec cette démarche, le PASTEF veut enterrer la contradiction qui a toujours eu des effets positifs dans l’évolution démocratique et économique. Et il ne faudrait pas que quelqu’un s’attende à un score russe dans le pays. »



« Ils ont proposé un « projet » aux sénégalais qui est toujours en gestation ». En ce sens, nous attendons ce « projet ». Nous aussi avons le droit de concevoir des coalitions ou des alliances politiques pour consolider la démocratie. »



Fort de ces constats, il avance « nous allons nous battre pour gagner les législatives du 17 novembre et nous pensons que notre coalition va au fil du temps s’élargir. A ce titre, je crois que ce n’est pas l’émotion ou le tempérament qui gouverne mais plutôt l’intelligence et la dynamique politique. » Mais, il déplore « jusqu’à présent leur « projet est en projet » et aujourd’hui les sénégalais sont perdus dans leur « projet ». Ainsi, ils ne doivent pas oublier que le temps file. Mais à chaque fois, on nous bourre avec du populisme sur la baisse des prix. Ceci n’est qu’un effet d’annonce. Je crois que le 17 novembre prochain les urnes vont parler… »