Justice : Le rappeur Khalifa est libre

Khalifa (Ababacar Khoureichi Ba), plus connu sous le nom de « Khalifa Rappeur », a été libéré ce jeudi, après avoir été placé sous mandat de dépôt le 15 mai dernier par le juge du 5e cabinet.

Il était poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation : diffamation, injures publiques, collecte et diffusion illicites de données personnelles, provocation aux crimes et délits, ainsi que mise en danger de la vie d'autrui.

Pour rappel, le rappeur, très actif sur les réseaux sociaux, avait été interpellé par la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) suite à trois plaintes. Celles-ci avaient été déposées par Moustapha Sow, administrateur de la société SF Capital, et par Mame Boye Diao, ancien directeur des Domaines.
Jeudi 4 Septembre 2025
