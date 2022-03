Journée internationale de sensibilisation du Cancer du col de l’utérus : Plus de 11317 cas sont enregistrés au Sénégal chaque année.

Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation sur le papillomavirus, la société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus (SS CPP), en collaboration avec le ministère de la santé, a organisé le premier congrès scientifique les 4 et 5 mars 2022 à la Place du Souvenir Africain pour l’élimination de la maladie du col de l’utérus dans le pays d’ici 2030. Une 1ère édition tenue pour sensibiliser les jeunes filles âgées de 9 ans à 13 ans à se faire vacciner et dépister celles âgées de 30 ans à 69 ans, dans les structures de santé partout dans le pays et gratuitement.

« Plus de 11.317 cas sont enregistrés au Sénégal chaque année. Le ministre de la santé et de l’action sociale s’engage pour que cette sensibilisation en cours atteigne l’objectif, qui est de l’éliminer dans le pays », assure le Dr Babacar Guèye, directeur de la lutte contre la maladie, au ministère de la santé et de l’action sociale. Le cancer du col de l’utérus est une maladie qui est très répandue au Sénégal où plus de 11. 317 cas sont enregistrés chaque année. « La sensibilisation, le vaccin et le dépistage sont trois moyens pour éliminer définitivement le cancer du col de l’utérus au Sénégal », a déclaré le Directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la santé et de l’action sociale, le Dr Babacar Guèye...