Journée de l'excellence à Ngoundiane : plus de 300 élèves primés par la municipalité

La fête de l'excellence a été célébrée ce samedi dans la commune de Ngoundiane.
Au total, plus de 300 élèves ont été récompensés, en présence du maire Mbaye Dione, des autorités administratives et académiques et des partenaires dont la Cosydep.
Par le biais de ses partenaires, la commune de Ngoundiane a joué un rôle remarquable dans le secteur éducatif, a informé le 3e adjoint au maire, Mbaye Sarr. "Cette année, c'est pas moins de 100 millions qui ont été investis dans le domaine de l'éducation. Rien que pour le fonctionnement, ça tourne autour de 60 millions et l'investissement en terme de réfection de tables bancs, d'acquisition de nouveaux tables bancs, mais aussi en terme de construction de salles de classe, d'ouverture d'un nouveau collège, tout cela réunit nous fait une enveloppe de 100 millions".
À cette occasion, les élèves du CI à la terminale ont été tous primés devant leurs parents venus massivement prendre part à cette cérémonie...
Autres articles
-
Thiès : Le conseil de quartier de la Zac Nord Nguinth officiellement installé
-
« Legui da ngaa magg, da ngaa rafet »: Le langage grossier qui a mené le Tiktokeur Ibrahima Mara Ba vers sept accusations
-
El Malick Ndiaye et Ousmane Sonko reçus par le Khalif des Layène : « Prier pour la paix du Sénégal »
-
Ferveur totale à Yoff : les Layène portés par l’héritage éternel de Seydina Limamou Laye
-
KAZU RAJAB 2025- Serigne Fallou Mbacké : un guide spirituel et un bâtisseur visionnaire ( Par Serigne Chouhaïbou Mbacké)