Journée de l'excellence à Ngoundiane : plus de 300 élèves primés par la municipalité

La fête de l'excellence a été célébrée ce samedi dans la commune de Ngoundiane.

Au total, plus de 300 élèves ont été récompensés, en présence du maire Mbaye Dione, des autorités administratives et académiques et des partenaires dont la Cosydep.

Par le biais de ses partenaires, la commune de Ngoundiane a joué un rôle remarquable dans le secteur éducatif, a informé le 3e adjoint au maire, Mbaye Sarr. "Cette année, c'est pas moins de 100 millions qui ont été investis dans le domaine de l'éducation. Rien que pour le fonctionnement, ça tourne autour de 60 millions et l'investissement en terme de réfection de tables bancs, d'acquisition de nouveaux tables bancs, mais aussi en terme de construction de salles de classe, d'ouverture d'un nouveau collège, tout cela réunit nous fait une enveloppe de 100 millions".