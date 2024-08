Journée de l’arbre/ Association des anciens sous-préfets: Les populations invitées à protéger les plantes, les eaux et forêts menacent de sévir

L’association des anciens sous-préfets du Sénégal qui œuvre pour la promotion du développement et de toutes les activités économiques a tenu sa journée de l’arbre dans la cité de Ndangane. En collaboration avec les eaux et forêts et Chasses, l’association a procédé à la mise en terre de 20 plants composés pour la plupart de fromagers en raison de la salinisation du sol à Kaolack.



Le président de ladite association, Bafodé Kallo, qui a tenu à rendre hommage aux agents des eaux et forêts qui luttent jour et nuit contre la déforestation, a invité, au suivi et à l’entretien de ces plants. « Je lance aussi un appel aux ASC et aux populations que j'invite à garder leurs animaux en divagation pour la protection de ces plantes », déclare-t-il. Aussi, lance-t-il un appel afin que les coupeurs de bois cessent leurs « actes de vandalisme » et évite de dégrader nos forêts. « Reboiser, c’est très bien mais éviter de déboiser, c’est encore mieux », précise-t-il.



Le lieutenant-colonel, Doudou Sow et chef de service des eaux et forêts de Kaolack s’est dit quant à lui catégorique par rapport à l’entretien de ces plants. Il a ainsi lancé une alerte "aux usagers et aux chauffeurs de faire très attention aux arbres qu'ils ont planté au bord des routes". « Nous faisons beaucoup d’efforts pour fournir ces arbres. L'État a investi beaucoup de moyens financiers pour l’acquisition de ces plants », dit-il.



Et d’ajouter : « Nous invitons les populations à ne pas voler les gabions mais aussi aux chauffeurs qui garent parfois leur véhicule sur ces plants qui sont au bord des routes nous les invitons à faire très attention . En tous cas, le jour où on verra quelqu’un arracher nos arbres ou un conducteur marcher sur nos plantes, nous allons sévir ».