Israël "poursuivra sa guerre" contre le Hamas au terme de la trêve

L'armée israélienne "poursuivra sa guerre" contre le Hamas au terme de la trêve dans la bande de Gaza, a assuré mercredi le gouvernement israélien.



"Le gouvernement israélien, l'armée israélienne et les forces de sécurité poursuivront la guerre pour ramener toutes les personnes enlevées, éliminer le Hamas et garantir qu'il n'y ait plus aucune menace pour l'État d'Israël depuis Gaza", a indiqué le gouvernement dans un communiqué transmis à l'AFP.