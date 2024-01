Injures et menaces contre Babacar Fall : La CAP marque sa solidarité au directeur de la rédaction de la RFM

Le journaliste Babacar Fall de la RFM est la cible de toutes sortes d'attaques qui se manifestent par des appels téléphoniques, des posts sur les réseaux sociaux et des audios. Ces actes font suite à son commentaire sur la dernière sortie du Chef de l’État traitant des revues de presse au Sénégal. Les auteurs de ces insultes, attaques et menaces verbales reprochent au Journaliste d’avoir fait un commentaire qui est un genre journalistique reconnu et couramment utilisé dans la profession.



Dans un communiqué, la coordination des associations de Presse (CAP) manifeste tout son soutien et sa solidarité à Babacar Fall, Directeur de la Rédaction de la RFM et lui demande de « ne pas céder à l’intimidation ».



La CAP encourage le journaliste Babacar Fall à porter plainte et demande aux autorités de mettre en place rapidement des mesures de protection en faveur dudit journaliste. La coordination des associations de presse composée du SYNPICS, de l’APPEL, CORED, CTPAS, CDPES, CJRS, UNPJS et URAC invite également l’État à ouvrir une enquête dans les meilleurs délais afin d’identifier et traduire devant la justice les auteurs de ces menaces injustifiées.