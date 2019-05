Il était une fois, Jean-Pierre Adams, défenseur franco-sénégalais dans le coma depuis 37 ans…

17 mars 1982, Jean-Pierre Adams, joueur de football professionnel dans le championnat Français, tombe dans le coma. Tout se passe très vite, trop vite pour le Franco-Sénégalais… Ce jour-là, l’irréparable se passe dans le bloc opératoire. C’était lors d'une simple opération au genou, ponctuée d’une succession d’erreurs et de négligences…

En effet, deux anesthésistes auraient dû être présents dans le bloc opératoire, mais ce ne fut pas le cas, puisqu’un seul stagiaire y était. Il se trompa dans les doses d’anesthésie à administrer au joueur, et la vie de Jean-Pierre Adams sombra dans le noir… Nous sommes exactement le 17 mars 1982 quand tout bascula pour celui qu’on appelait le « Roc noir »



Né à Dakar le 10 mars 1948, à l’âge de 8 ans il rejoint la France en suivant sa grand-mère partie faire un pèlerinage. Finalement le petit Jean-Pierre, reste au pays de Marianne. Il est adopté par une famille française où il grandira avec la passion du ballon rond qu’il traîne jusque dans la cour de son école catholique.



Après avoir été champion de France Amateur en 1968 et 1969, Il se marie en avril 1969 avec Bernadette Adams, de leur union naîtront deux fils, Laurent et Frédéric.



Jean-Pierre Adams, phénoménal défenseur, force brute de la nature, signe à Nîmes début 1970. Il explose rapidement à mesure que les Nîmois gravissent les échelons. Toutefois, 1972 sera l'année de sa totale révélation, puisqu'il finit vice-champion de France avec Nîmes, gagne la Coupe des Alpes et intègre l'Équipe de France où il compte 22 sélections. D’ailleurs il y formera la fameuse garde noire en compagnie de Marius Trésor.

Arrivé au PSG en 1977, Jean-Pierre a aussi porté le maillot Rouge et Bleu durant deux saisons pendant lesquelles il inscrira deux buts en 42 matches.







Le couple Bernadette et Jean-Pierre Adams vit toujours du côté de Nîmes où le joueur reste allongé sur le lit, sans tuyau ni machine. Il remue la bouche, il entend mais malheureusement, c’est tout ce qu’il peut faire.



Âgé de 71 ans, loin des terrains de football, le « Roc noir » mène un autre combat contre le coma, un combat de tous les jours. Le combat de toute une vie, qui dure depuis 37 ans…