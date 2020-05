( IMAGES).TOUBA- ENTURBANNÉ / Serigne Mountakha adopte la pédagogie par l'exemple dans ce contexte de pandémie du Covid-19.

Comme annoncé, Touba a prié ce vendredi dans le respect stricte des mesures barrières. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou a choisi de prêcher par l'exemple dans ce contexte où la cité affiche plus de 200 malades de Covid-19 sous traitement dans les sites érigés pour l'occasion. Le Patriarche est venu enturbanné et il est passé par toutes les étapes, en se lavant les mains avec du gel antiseptique et en respectant les règles de distanciation physique. Nous y reviendrons.