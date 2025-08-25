Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation »

L’honorable Guy Marius Sagna a pris la parole à l’Assemblée nationale pour défendre quatre projets de loi majeurs, au premier rang desquels la réforme de l’OFNAC. Selon lui, le nouvel office sera plus efficace et avantageux : il renforcera les déclarations de patrimoine tout en réduisant les coûts associés, et corrigera les faiblesses du pôle judiciaire financier dans la lutte contre l’enrichissement illicite. « Nous votons pour faire renaître un OFNAC capable de répondre aux attentes du peuple », a-t-il affirmé avec force.



Le député n’a pas manqué de tacler le régime sortant, rappelant le plan national de lutte contre les inondations évalué à 766 milliards et accusant l’ancien pouvoir de mauvaise gestion. « Si cet argent avait été injecté correctement, nous n’aurions pas ces catastrophes », a-t-il dénoncé. Il a également pointé du doigt certaines déclarations de l’ASER, mettant en garde contre des scandales inventés qui pourraient se retourner contre leurs auteurs.



Enfin, Guy Marius Sagna a évoqué la lenteur de la justice face aux rapports de l’IGAGE et au traitement des bénévoles depuis mars. « Mr le ministre, faut-il 17 mois pour régler le cas de celui qui a utilisé un jeune homme comme bouclier ? », a-t-il questionné, appelant à plus d’efficacité et à la protection des citoyens. Son intervention a combiné critiques virulentes, chiffres précis et appel à l’action pour une administration plus transparente et responsable.

