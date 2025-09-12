Grand Dakar : un homme arrêté avec des bijoux volés d’une valeur de 2 millions FCFA

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a procédé, le 8 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu en possession de métaux jaunes dont il n’a pu justifier l’origine.
Lors d’une patrouille de routine, des éléments de la Brigade de recherche ont découvert sur lui deux chaînes, sept boucles d’oreilles et une bague en or. Après expertise, la valeur totale des bijoux a été estimée à plus de 2 000 000 FCFA.
Au cours de son audition, le suspect a reconnu avoir reçu les bijoux d’une jeune fille rencontrée deux semaines plus tôt sur le réseau social Snapchat. Celle-ci lui aurait confié avoir dérobé les biens à sa propre mère, profitant des célébrations du Maouloud. L’homme devait ensuite se charger de les écouler à Dakar.
L’enquête a permis d’identifier la victime, confirmant le vol. Le mis en cause a été déféré devant le parquet pour complicité de vol, tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver la jeune fille impliquée.
