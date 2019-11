GAMOU À TOUBA / Serigne Amsatou à Cheikh Bass : 'C'est un don de Dieu que d'être choisi par Serigne Touba pour un travail donné"

Touba a enregistré le jour du Gamou, un événement majeur et hautement symbolique. En effet, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a été rencontrer son frère aîné Serigne Amsatou Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad Mbacké. Un moment solennel mis à profit par l'hôte du porte-parole du Khalife Général des Mourides pour faire quelques témoignages et formuler des prières pour celui qu'il considère comme un mouride exemplaire à tous les niveaux.



" Je te voue un respect profond pour ta courtoisie, ta déférence et pour les qualités de musulman exemplaire qui sont en toi. Je ne pourrais faire partie de tes détracteurs si jamais tu devais en avoir, car j'ai pleine conscience de ce que tu représentes. Au vu de l'immense charge qui t'est confiée et des critiques que tu essuies parfois, j'avoue que j'admire ta persévérance et ta longanimité. Je ne suis pas capable, personnellement, de contenir certaines situations. Je me sais nerveux ", dira le chef religieux.



Serigne Amsatou Mbacké de poursuivre. " C'est un don de Dieu que d'être choisi par Serigne Touba pour un travail donné. Et tout le monde sait que tu t'acquittes de la tâche convenablement. Tu as cette capacité de tout contenir. Je sais que tu aides tes proches et que tu en fais de même pour ceux qui te combattent. C'est une dimension spirituelle que d'arriver à ce stade. Peut-être que c'est celui qui te fait travailler qui t'a donné cette capacité. Aujourd'hui, la communauté mouride connaît des ébullitions qui déteignent négativement sur les comportements. Que Dieu te protège ! "