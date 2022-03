Forum ACIS 2022 : Les opérateurs économiques se penchent sur les maux qui gangrènent leur secteur.

L’Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (ACIS) a tenu un forum national sur le commerce et l’industrie du Sénégal.



Commerçants et industriels, avec l'ensemble des acteurs économiques et les autorités se sont retrouvés ce jeudi dans le cadre du forum tenu par l'association des commerçants et industriels du Sénégal à la Place du Souvenir.



En présence du ministre du commerce Aminata Assome Diatta, les parties prenantes ont identifié les facteurs qui entraînent leurs difficultés, mais aussi ont indiqué les stratégies à adopter pour y remédier...