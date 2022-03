Foncier au Sénégal : le CRAFS s'engage pour résoudre la question…

Dans une dynamique d'attirer les investissements privés et de renforcer la compétitivité des entreprises, le Cadre de Réflexion et d'Action sur le Foncier au Sénégal (CRAFS) compte amorcer un processus d'industrialisation afin d'accroître le potentiel des exportations, rééquilibrer la balance commerciale mais aussi de créer massivement des emplois.



C'est dans ce cadre qu'un atelier de restitution des résultats de l'étude est organisé, ce jeudi 17 Mars 2022 à l'hôtel SAVANA.



Réunis au sein du Cadre d'Action et de Réflexion sur le Foncier au Sénégal (CRAFS), ces derniers s'engagent à faire face aux risques sur les pertes foncières pour la communauté locale, la disparition de leurs activités économiques, primaires, ainsi que tout autre impact socioéconomique et environnemental au niveau local.



Fidèle à son rôle de veille et d’alerte pour une politique foncière inclusive "le CRAFS s’engage à mobiliser tous les acteurs et l’ensemble de la population autour de la réforme foncière".