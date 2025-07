Ferme intégrée de Tianyuan : de l’élevage à l’assiette, le modèle agricole chinois copiable dans les villages sénégalais À un peu plus de deux heures de route de Pékin, dans une zone montagneuse au nord-est de la ville, se niche un joyau agricole : la ferme intégrée de Tianyuan. Vue imprenable sur un pan majestueux de la Grande Muraille, verdure à perte de vue, air pur... ici, la nature semble dialoguer avec l’innovation.

C’est dans ce paradis champêtre de 300 000 m², que Mme Zhang Xiao Yu, recoit la délégation de journalistes et communicants sénégalais. Elle dirige avec assurance une entreprise familiale vieille de 25 ans. Héritée de son père, cette ferme incarne aujourd’hui l’un des rares modèles agricoles intégrés alliant pisciculture, maraîchage, hébergement et restauration gastronomique. Un élevage de truites d'exception Au cœur de cette exploitation : l’élevage de truites, une activité encore peu développée au Sénégal, mais ici poussée à son paroxysme. Sur 10 000 m² dédiés à la pisciculture, nagent des milliers de truites or, noires et blanches, élevées dans des bassins d’une profondeur de 1 à 2 mètres. Les plus grosses peuvent peser jusqu’à 1,5 kg, tandis que certaines variétés rares atteignent même 150 kg pour 4 mètres de long, avec une espérance de vie estimée à 100 ans !

Selon Mme Zhang, ces poissons ont une histoire singulière : « C’est une espèce offerte par la Corée du Nord à la Chine, fruit de recherches conjointes entre les États-Unis et la Corée. Elle est ancienne, résistante et très rentable. »

Protégée pendant des années par l’État chinois en raison de sa rareté, l’espèce a été récemment "déclassée", permettant son élevage à grande échelle. Ainsi, 30 millions d’alevins sont vendus chaque année, principalement à destination du marché vietnamien, car la production n’est pas destinée à la consommation locale. Du champ à l’assiette Mais Tianyuan ne se résume pas à sa pisciculture. La ferme produit également des fruits et légumes : haricots, choux, courgettes, aubergines… cultivés sur place. Ce modèle circulaire, respectueux de l’environnement, permet de transformer sur place la production agricole en menus gastronomiques chinois, servis dans un restaurant trois étoiles, accolé à une auberge rurale. « Dans les années 90, l’État a encouragé les citoyens à développer l’économie rurale. C’est à ce moment que mon père a ouvert le restaurant », raconte Mme Zhang Xiao Yu.

Aujourd’hui, ce pôle touristique accueille près de 20 000 visiteurs par an. Les hôtes peuvent déguster des plats élaborés à base de truites fraîchement pêchées et de légumes du jardin, dans un décor rustique mais raffiné. Une expérience culinaire et agricole en circuit court, rare dans la région. Un site pilote à portée internationale La ferme répond à des normes strictes : des tests aléatoires sont effectués chaque année, car le site est pilote pour le gouvernement chinois dans le cadre des stratégies agricoles durables.

La patronne, prudente, ne divulgue pas le chiffre d’affaires de cette activité clairement florissante. Tianyuan est bien plus qu’une ferme récreative, c’est un modèle économique, social et écologique à part entière.