Fadilou Keita sur l'affaire Pétrotim : « Aliou Sall n'a pas signé les décrets, celui qui nous lie, c'est Macky Sall qui avait nos décrets ».

Dans son entretien à l'émission Grand Jury, le DG de la CDC, Fadilou Keita, est également revenu sur l'affaire Pétrotim, l'exploitation de nos ressources naturelles et les évènements qui ont eu lieu au Sénégal entre 2021 et 2024 et qui ont occasionné la mort de plusieurs personnes. D'après M. Keita, le président Macky Sall peut facilement être jugé pour haute trahison.

"La responsabilité du président Macky Sall, dans cette affaire-là, est clairement établie. Le Président Macky Sall a dit ici devant tout le monde qu'il avait des rapports sous le coude. Pendant ce temps, tous ceux qui avaient dit deux ou trois choses qui le gênaient avaient été radiés ou simplement mis en prison pour le prétexte de diffusion de fausses nouvelles. Le président Ousmane Sonko lui-même en a fait les frais […]. Le président de la République a commencé par l'affaire Pétrotim, aujourd'hui, les gens ont beau cité Aliou Sall, mais Aliou Sall n'a pas signé les décrets, celui qui nous lie, c'est Macky Sall qui avait nos décrets, c'est lui qui a signé les décrets[…]. C'est le président Macky Sall qui était à Petrosen, qui connaît la cartographie de nos ressources naturelles, qui avait la latitude de ne pas signer ces contrats-là, qui les a signés. Et cela est une situation aggravante, d'autant plus qu'il avait été averti par un rapport de l'inspection générale d'État. À l'époque, je me rappelle, même ma mère a été convoquée à la DIC, parce qu'en un moment donné, ils ont dit que ce rapport-là avait fuité. Parce que c'est Nafy Ngom qui l'avait remis à Pape Alé Niang […]. Le Président Macky Sall a fait doublement mal au Sénégal. Le Président sait qu'il a emprisonné des personnes, qu'il a brisé des ménages. Nous qui étions à Rebeuss, on a vu des gens divorcer, des épouses perdre leurs enfants […]. Des gens avaient emprunté de l'argent, avaient des business, ont vu leurs business brisés. Certains ont tout simplement vu leurs contrats résiliés, etc. Le Président Macky Sall a fait trop de mal ! Des gens ont été tués au Sénégal, mais derrière ce qu'il y avait, il y avait la prébende, la prédation foncière, le vol, le détournement, a-t-il déclaré.

Vous lui imputez ces morts, plus de 80 décès dans les événements politiques entre 2021 et 2024 ?

"Il est directement impliqué. Aujourd'hui, le premier responsable de tout ce qui s'est passé, c'est le Président Macky Sall. Qui peut facilement être jugé pour haute trahison. Et cela commence avec les ressources naturelles pour lesquelles il est dit dans notre constitution que les ressources naturelles appartiennent au peuple, ça, c'est la première chose. Haute trahison pour la prédation de nos ressources naturelles en faveur de son frère et des membres de sa famille, haute trahison parce qu'il a prêté serment pour protéger les intérêts du Sénégal, il a exposé le Sénégal parce qu'il a donné de faux chiffres. Il a permis aux uns et aux autres de spolier nos ressources financières et il a été arrogant en disant publiquement : « Tous ces rapports là du corps de contrôle, il les avait sous le coude. »

L'obstacle de la loi d'amnistie

"Les gens en parlent. Mais aujourd'hui, il se peut qu'avec l'Assemblée qu'on soit amené à revoir tout ça. Les gens portent ce plaidoyer là, moi je ne suis pas contre. Je voudrais que toute la lumière là soit faite […]. Au Sénégal, une personne ne doit pas pouvoir juger de la vie ou de la mort de qui que ce soit. Mais un président qui arme ouvertement ses collaborateurs, un président qui reçoit au palais de la République des cargaisons de munitions et d'armes… Les contrats sont là, les voitures qui ont transporté, les transitaires qui ont amené ces matos là […], la responsabilité du président de la République est clairement engagée", a-t-il martelé.