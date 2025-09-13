État de santé de Farba Ngom : le plaidoyer d’un responsable de FDS Les Guelewars

Le responsable de FDS Les Guelewars et adjoint au maire de Rufisque Est, Bocar Ly, a plaidé pour le député Farba Ngom, dont il juge l'état de santé préoccupant. « On ne met pas les gens en prison pour les torturer », a-t-il déclaré, ajoutant que l'aspect correctif devait primer sur le punitif.



Bocar Ly a rappelé que Farba Ngom bénéficie toujours de la présomption d’innocence. « C’est le juge qui en décidera. Mais pour le moment, la présomption d’innocence est toujours d'actualité pour le cas du maire des Agnam », a précisé Bocar Ly, qui a ajouté : « Actuellement, je peux dire que Farba Ngom est méconnaissable. Il est dans une situation sanitaire délétère. Nous devons veiller sérieusement sur son état de santé. »



Le responsable politique de FDS Les Guelewars a plaidé en faveur du bracelet électronique pour le député-maire des Agnam. « S’il y a une possibilité de le placer sous bracelet électronique, ce serait l’idéal. J’ai toujours contesté la gouvernance de Macky Sall et de ses partisans, mais pour ce cas précis, il s’agit de la préservation de la dignité humaine », a-t-il conclu, appelant les autorités à la clémence.