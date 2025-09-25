Espace civique Africain : "Tournons La Page" trace sa feuille de route 2026–2028 et réaffirme son engagement pour la démocratie

Réunis en Assemblée Générale du 22 au 24 septembre à Dakar, les membres du mouvement citoyen Tournons La Page (TLP)ont franchi une étape majeure dans leur combat pour la démocratie et l’élargissement de l’espace civique en Afrique et dans le monde.



Au terme des travaux, l’organisation s’est dotée d’un nouveau Conseil d’Administration et d’un bureau exécutif de sept membres, chargés de porter la voix du mouvement, de défendre ses valeurs et d’assurer la mise en œuvre des orientations collectivement définies.