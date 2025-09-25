Espace civique Africain : "Tournons La Page" trace sa feuille de route 2026–2028 et réaffirme son engagement pour la démocratie

Réunis en Assemblée Générale du 22 au 24 septembre à Dakar, les membres du mouvement citoyen Tournons La Page (TLP)ont franchi une étape majeure dans leur combat pour la démocratie et l’élargissement de l’espace civique en Afrique et dans le monde.
Au terme des travaux, l’organisation s’est dotée d’un nouveau Conseil d’Administration et d’un bureau exécutif de sept membres, chargés de porter la voix du mouvement, de défendre ses valeurs et d’assurer la mise en œuvre des orientations collectivement définies.
Les membres ont adopté les grandes lignes du plan d’action 2026–2028, articulé autour de trois priorités :
Mobilisation citoyenne : renforcer les initiatives de terrain, accroître la puissance d’action des citoyens et lutter contre la confiscation du pouvoir ;
École de la démocratie : créer un espace de formation pour militants, organisations et mouvements sociaux afin de consolider les capacités et de résister aux reculs démocratiques ;
Protection et gouvernance : défendre l’espace civique menacé, protéger les acteurs engagés pour la démocratie et promouvoir une gouvernance inclusive, transparente et respectueuse des droits humains.
Mobilisation citoyenne : renforcer les initiatives de terrain, accroître la puissance d’action des citoyens et lutter contre la confiscation du pouvoir ;
École de la démocratie : créer un espace de formation pour militants, organisations et mouvements sociaux afin de consolider les capacités et de résister aux reculs démocratiques ;
Protection et gouvernance : défendre l’espace civique menacé, protéger les acteurs engagés pour la démocratie et promouvoir une gouvernance inclusive, transparente et respectueuse des droits humains.
Tout en se projetant vers l’avenir, l’Assemblée Générale a rappelé le prix souvent élevé du combat démocratique. TLP a exprimé sa solidarité avec ses membres emprisonnés, parmi lesquels Prince Fadel et Affectio au Togo, ainsi qu’Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah en Guinée, dont l’engagement demeure une source d’inspiration pour l’ensemble du mouvement.
À travers ce renouvellement et ces orientations stratégiques, "Tournons La Page" a tenu à réaffirmer sa détermination : « Notre avenir ne peut être confisqué par des régimes autoritaires ou des constitutions taillées sur mesure. La démocratie ne se négocie pas, elle se défend, se protège et se vit au quotidien. »
Autres articles
-
Privé de visa par les Américains, Mahmoud Abbas attendu en vidéo à l'ONU
-
Lutte contre les changements climatiques : Un guide élaboré pour les collectivités locales
-
Procès libyen: Guéant coupable de corruption passive, Hortefeux coupable d'association de malfaiteurs
-
Financement libyen: l'ex-président français Nicolas Sarkozy reconnu coupable d'association de malfaiteurs
-
Médias : Jean Anjarin Koboude lance « Impact Business »