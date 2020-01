En route pour la 46e édition de la ziarra annuelle de la famille chérifienne de Saré Mamady (Kolda) : À la découverte du premier Khalife Chérif Mouhamed Limame Aïdara…

« Qui était Chérif Limame Aïdara ? Il était le petit fils de Mohamed (psl). Il est venu de Darou Salam son village natal en République Islamique de Mauritanie. Il est décédé en 1954 et a été inhumé à Saré Mamady. Il avait consacré toute sa vie et son œuvre à l’enseignement du Coran, à la formation de ses disciples et à la propagation de l’Islam au Fouladou et dans la sous-région », nous confie Chérif Léheib Aïdara actuel khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady lors d‘un entretien qu’il nous a accordé ce jeudi 09 janvier à son domicile.



Les vendredi 07 et samedi 08 février auront lieu la 46e édition de la ziarra annuelle de Saré Mamady. Le thème de cette année est « l’islam religion de paix, de solidarité et de développement » qui sera traité par d’éminents intellectuels et islamologues.



Il ajoute avec précision « en terme de mobilisation religieuse, Saré Mamady accueille toutes les « tarikhas », toutes les ethnies et religions. Le village religieux joue aussi un grand rôle dans le renforcement des liens entre les populations du Sénégal, des deux Guinée et de la Gambie », soutient-il.



Le khalife fait découvrir l’homme en ces termes : «l’éducation religieuse était au centre de ses préoccupations et parmi celles -ci on pouvait retenir l’éducation, le travail, l’amour du prochain et la concorde. Il jouait aussi un rôle de modérateur entre les groupes sociaux et un rôle prépondérant pour l’avènement d’une société paisible. Il ne ménageait aucun effort pour l’instauration d’une société islamique. Selon lui, toutes les personnes doivent nouer des relations fraternelles et solidaires », puis il souligne la dimension spirituelle de l’homme «qui était aussi un homme généreux, il assurait en toute discrétion la dépense pour beaucoup de familles qui étaient dans le besoin. Il soignait aussi beaucoup de maladies et aimait partager ses repas avec ces derniers qu’ils soient des lépreux ou des malades mentaux. Enfin, il entretenait de très bonnes relations avec l’ensemble des guides religieux de la zone, par exemple le marabout Thierno Mouhamed Fall dit « Thierno Diolfo ».