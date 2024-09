Dix-sept personnes tuées par balles dans une localité de l'est de l'Afrique du Sud

La police sud-africaine a annoncé samedi avoir lancé une chasse à l'homme après les meurtres par balles de 17 personnes dans la localité de Lusikisiki, dans l'est de l'Afrique du Sud, sans révéler dans l'immédiat les mobiles de cette tuerie.



"Dans une maison, 13 personnes ont tuées - 12 femmes et un homme. Dans une autre, quatre personnes ont été tuées. La 18e victime est dans un état critique à l'hôpital", a indiqué la police dans un communiqué sans autre détail.



Selon plusieurs média sud-africains, la tuerie s'est produite vendredi soir.



"Nous ne connaissons pas les mobiles de la tuerie" et "nous ne savons pas s'il y a un ou plusieurs suspects" en fuite, a déclaré à la télévision publique SABC le chef de la police nationale, le général Fannie Masemola.



Il a précisé que la tuerie s'était produite dans deux maisons d'un même hameau de Lusikisiki, une localité de la Province du Cap-Oriental, sur la côte est de l'Afrique du Sud, à plus de 550 km au sud de la capitale Pretoria.



Selon des médias sud-africains, la piste d'un différend financier au sein de la famille est pour l'instant privilégiée dans cette affaire par les enquêteurs.



Mi-septembre, sept membres d'une même famille, dont trois enfants, avaient été tués par balles par des inconnus à leur domicile de la province du KwaZulu-Natal, également dans l'est du pays, au cours de ce que la police avait qualifié d'"exécution" planifiée.