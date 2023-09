Direction Générale des Élections: La fiche de parrainage refusée à Ousmane Sonko, son mandataire annonce un recours

Le mandataire de Ousmane Sonko à l’occurrence, le député Ayib Daffé qui s’est présenté à la direction générale des élections (DGE) n’a pas reçu la fiche pour la campagne de collecte de parrainages en perspective de l’élection présidentielle de 2024.







Le préposé à la réception des dossiers n'a pas remis au mandataire de Ousmane Sonko la fiche de parrainage. Joint au téléphone, Ayib Daffé confirme et annonce la suite à tenir après ce constat : « Nous avons fait constater cela par voie d’huissier. À la direction générale des élections, on nous a dit que ce sont des instructions qui ont été reçues de ne pas remettre la fiche de parrainage à Ousmane Sonko » informe le secrétaire général par intérim du « défunt parti Pastef », par ailleurs mandataire du leader des patriotes qui dénonce « une décision illégale arbitraire ».







D’après Ayib Daffé, le dossier de Ousmane Sonko était complet: « il y avait la notification du coordonnateur national, celle du mandataire signée, celle des délégués régionaux (titulaires et suppléants) etc… »