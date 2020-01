Diamaguène-Thiès : Une maison entièrement calcinée à cause d'un court-circuit occasionné par le retour à la normale de l'électricité.

Depuis la nuit du lundi au mardi passé, Djibril Diouf et sa famille sont devenus des sans domicile fixe. En cause, nous renseigne Djibril Diouf, un incendie s'est déclaré dans la maison au moment du retour à la normale de la coupure d'électricité au quartier Diamaguène de Thiès. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés. Tous le matériel (Lits, armoires, habits, télévision, réfrigérateur...) qui se trouvait dans les six chambres a été entièrement consumé par les flammes. Du coup, la famille de Djibril squatte les maisons voisines pour éviter de dormir sous la belle étoile. Ce proche talibé de la famille chérifienne de Diamaguène lance un SOS aux autorités thiessoises pour qu’elles lui viennent en aide.