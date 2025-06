Dépollution de la baie de Hann : L'AFD salue le rythme "très rassurant" des travaux

Le rythme de construction des ouvrages inscrits dans le projet de dépollution de la baie de Hann est rassurant. L’appréciation vient du Directeur Général de l’Agence Française de Développement (AFD) qui a été reçu, au chantier de la station d’épuration de Petit Mbao par le Directeur Général de l’ONAS, Monsieur Séni Diène et le Directeur de l’Assainissement (DA), Monsieur Omar Sène.

« J'ai bien entendu vos chiffres sur l’état d’avancement des travaux qui sont très rassurants et donc je suis très heureux de voir les investissements se transformer en infrastructures. Je dis merci bien sûr aux entreprises sénégalaises, aux entreprises françaises, à toutes les entreprises qui tiennent des délais et réalisent ces investissements », s’est exprimé Monsieur Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD.

Il range ce projet sur le compte de la préservation des océans, les plus grands puits carbones à travers le monde. Il établit une corrélation entre la préservation des océans et la lutte contre les changements climatiques. « Il y a eu quelques jours à Nice, le grand sommet des Nations Unies sur la protection des océans. Il y a eu une belle énergie, et on a mis dans la discussion internationale, après le climat, la biodiversité, les sujets qui réconcilient les deux, qui est un des grands moteurs de notre planète pour réguler, absorber les émissions et protéger la nature : les océans. Ce que vous êtes en train de faire ici entre dans le cadre de la protection des océans », a démontré le Directeur Général de l’AFD.