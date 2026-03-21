DIOURBEL/ Balla Moussa Fofana ( Ministre ) :« une jeunesse sans spiritualité est une proie facile à la débauche »

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana, a lancé un appel solennel aux jeunes et aux parents, dimanche à Diourbel, à l’occasion de la prière de l’Aïd-El-Fitr. Face à ce qu’il perçoit comme une dérive des mœurs, il a martelé qu’« une jeunesse sans spiritualité est une proie facile à la débauche ».



Au sortir de la prière marquant la fin du Ramadan, le ministre a invité la nouvelle génération à se rapprocher des tarikhas , qu’il a qualifiées de « socle de notre société » et de « garant de la Concorde nationale ». Pour le ministre Fofana, le laxisme ambiant est un danger : « Pour une jeunesse laxiste est une jeunesse perdue d’avance », a-t-il averti.



S’adressant aux chefs de famille, le ministre a exhorté à « redonner à la famille toute son importance, toute sa signification originelle pour qu’elle joue le rôle qui est le sien ». Il a insisté sur la nécessité de ramener les parents à jouer pleinement leurs responsabilités dans la formation sociale des jeunes. « Si les parents échouent, nous aurons des jeunes qui voguent dans l’insouciance, dans l’individualisme. Et c’est cela qui est à l’origine de toutes ces débauches », a-t-il déploré.



S’appuyant sur une sagesse héritée de son père, le ministre a conclu en prônant un équilibre entre l’action et la foi : « Mon père me disait qu’un homme doit accepter d’aller étudier, travailler et laisser le reste entre les mains de Dieu en s’armant de courage et de dignité ».