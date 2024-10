DIC: Dieguy Diop Fall de nouveau devant les enquêteurs, ce jeudi

L'ex-directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire qui a été libérée la semaine dernière après des heures d’audition à la division des investigations criminelles (Dic), s’est présentée ce matin de nouveau devant les enquêteurs.





Un détournement présumé de 30 millions de francs CFA à la direction qu’elle a dirigé au ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire serait à l’origine de ses auditions à la DIC.