DAROU MOUKHTY - Oumar Youm annonce deux mesures fortes pour la cité de Mame Thierno Birahim

À Darou Moukhty ce dimanche sur instruction du Président de la République, Oumar Youm a annoncé deux mesures phares. L'une concerne le démarrage dès ce dimanche de la construction de la nouvelle résidence Borom Darou, dont le financement est évaluée à 400 millions et entièrement financée par l'État. L'autre a trait au lancement de la deuxième phase du programme de modernisation de la cité.



Pour le directeur de cabinet du Président Macky Sall, '' Tout ce qui devra être fait sera fait. Les contraintes ont été identifiées et elles étaient liées à la réglementation concernant les marchés publics qui répond à une certaine rigueur." Invité à donner plus de détails, le ministre qui reconnaît qu'il y a eu quelques lenteurs et des dysfonctionnements, signale qu'Ageroute est en train de faire les études pendant que l'État s'affaire à mettre en place le financement.

Il annonce la construction d'une voirie intérieure par Promoville et rappelle que l'État a érigé un grand forage avec un débit extrêmement important. Il citera aussi cette piste édifiée et qui mène vers Niary Dakhar.



Oumar Youm et sa délégation ( dans laquelle on a noté Cheikh Mbacké Sakho, chargé des affaires religieuses auprès du chef de l'État ) ont été reçus par le Khalife de Darou Moukhty. Serigne Abbas Mbacké exprimera toute sa gratitude envers le Président Macky Sall et n'a pas manqué de formuler des prières pour lui...