Culture/ Dakar parmi les 5 villes les plus créatives du monde

Dakar, la capitale sénégalaise, a été citée comme l'une des villes les plus créatives du monde en tenant compte de tous les attributs d'un centre culturel. Elle est accompagnée dans cette liste de villes dans le monde identifiées comme abritant des scènes créatives locales florissantes qui méritent une attention internationale par Belgrade, Bangkok, Mexico et Sharjah. Elles constituent les premières destinations mondiales des créateurs selon la British Broadcasting Corporation (BBC) qui a dressé cette liste des villes. Dakar a été nominée à cause notamment de plusieurs activités culturelles qui s’y déroulent notamment plusieurs festivals culturels mondiaux comme le Festival Mondial des Arts Nègres, la Biennale d'Art Africain Contemporain, le Festival de Jazz de St Louis, le Festival International du Film de Quartier de Dakar, le Salon International du Livre de Dakar, le Festival des Arts de Dakar. Et selon la BBC, la ville est en passe de devenir le premier site africain à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. Elle regorge aussi de personnalités célèbres comme le peintre Kassou Seydou, l'écrivain Mohammed Mbougar Sarr, les créateurs de mode Selly Raby-Kane et Sarah Diouf de Tongoro, la marque de certaines grandes stars comme Beyoncé. Dakar est également le site du Musée des civilisations noires qui a ouvert ses portes en décembre 2018. Le musée est rapidement devenu l'un des endroits les plus visités du pays.