Côte d'Ivoire: la production de pétrole et gaz dépasse les prévisions (gouvernement)

La production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine, au large de la Côte d'Ivoire, débutée en 2023 et dont la deuxième phase a démarré fin décembre, dépasse les prévisions effectuées lors de la découverte du gisement, a annoncé le porte-parole du gouvernement mercredi.



"La production estimée dans la phase active va au-delà de toutes les évaluations prévues au moment de la découverte du gisement", en septembre 2021, a déclaré Amadou Coulibaly à l'issue du conseil des ministres.



Le gisement est exploité par le géant italien des hydrocarbures ENI en partenariat avec l'Ivoirien Petroci.



La production de la phase 1 a débuté en août 2023 et celle de la phase 2 le 28 décembre 2024, "conformément au calendrier", a rappelé M. Coulibaly.



Ce dernier a également précisé que cette deuxième phase devrait permettre de produire entre 50.000 et 60.000 barils de pétrole par jour, contre 35.000 initialement estimé.



Quant au gaz naturel, cette production sera de 50 à 60 millions de pieds cubes/jour contre une prévision de 40 millions.



La production cumulée des deux phases doit permettre d'atteindre entre 75.000 et 85.000 barils de pétrole par jour et entre 80 et 85 millions de pieds cubes de gaz par jour.



Une décision sera prise fin 2025 quant à la mise en production d'une troisième phase.



La Côte d'Ivoire, qui a découvert un autre gisement l'an dernier baptisé "Calao", vise à l'horizon 2028 une production nationale de 200.000 barils de pétrole par jour et de 450 millions de pieds cubes de gaz par jour.



Si ces niveaux de production restent loin de ceux des géants du continent - le Nigeria et la Libye qui peuvent dépasser le million de barils par jour - la Côte d'Ivoire espère utiliser cette manne comme "levier de croissance soutenue et durable", a affirmé M. Coulibaly, mercredi.