Construction du port de Ndayane au Sénégal : Début de la phase maritime avec l'arrivée du Dragueur Willem Van Rubroeck

Le 18 décembre 2024, l’arrivée du dragueur Willem Van Rubroeck à Ndayane marque un tournant majeur dans la construction du port de Ndayane, un projet stratégique de 1,2 milliard de dollars destiné à propulser le Sénégal en tant que hub du commerce mondial. Cette étape, qui concerne le dragage d'un chenal de navigation de 5 km, est essentielle pour permettre l’accueil des plus grands porte-conteneurs mondiaux. La phase maritime du projet consiste à creuser un chenal adapté à ces navires imposants, une opération fondamentale avant l'achèvement des infrastructures portuaires.



La première phase du projet, déjà en cours, inclut la construction d'un terminal de 1,2 million de conteneurs, avec un quai de 840 mètres. En parallèle, la réalisation du chenal de 5 km de long permettra au port d’accueillir des navires de grande envergure. La deuxième phase viendra compléter cette infrastructure par l'ajout d'un quai de 410 mètres supplémentaires, consolidant ainsi la position de Ndayane comme l'un des plus grands centres logistiques d'Afrique de l'Ouest. Ces travaux témoignent de l’ambition de DP World pour le Sénégal, après le succès rencontré au port de Dakar, qui a vu son trafic annuel de conteneurs tripler entre 2008 et 2023.



Le port de Ndayane représente bien plus qu'un simple terminal portuaire. En collaboration avec British International Investment (BII), DP World envisage d’amplifier l’impact économique du projet en créant une zone économique autour du port, près de l’aéroport international Blaise Diagne. Une fois achevé, le port et ses infrastructures annexes devraient contribuer à accroître le PIB du Sénégal de 3 % et générer plus de 2,3 millions d'emplois à travers le pays. Le projet devrait ainsi devenir un moteur clé pour la croissance économique et la connectivité régionale, renforçant le rôle du Sénégal comme plaque tournante du commerce en Afrique.