Conférence internationale de Léona Niassène : Le sous préfet de Dakar-Plateau s'engage pour la réussite de l’événement

Un Comité Local de Développement relatif à la conférence internationale organisée par Mohamed Bachir Ndao de Léona Niassène s’est tenu, aujourd’hui, à la Sous-préfecture de Dakar-plateau sous la présidence de Mr Djiby Diallo (Jack Bower) sous-préfet de Dakar-Plateau. Près de 2000 personnes, de plusieurs nationalités, sont attendues le 4 mars au Grand théâtre. Ce C.L.D a vu la présence de plusieurs personnalités et des forces de défense et de sécurité. Le thème portant sur «l’islam et la paix», le Porte-parole du chef-religieux a décliné des doléances relatives à la Sécurité, la Santé et à la mise hors-délestage etc.

Il a remercié le sous-préfet pour son engagement auprès des populations. Ce dernier a interpellé les différents chefs de service présents. Des engagements ont été pris par les uns et les autres, pour un bon déroulement de la manifestation. Le chef-religieux a demandé au sous-préfet de transmettre ses remerciements au chef de l’État et ses collaborateurs qui ont toujours œuvré pour la bonne marche du pays. La séance a été levée après les prières du chef-religieux.