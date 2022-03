Clôture de l'exercice Obangame Express 2022 : Le Chef d’état-major de la marine nationale tire un bilan satisfaisant.

Le chef d’état-major de la marine, le contre-amiral Oumar Wade a clôturé l’exercice maritime multinational « OBANGAME EXPRESS » édition 2022, ce vendredi 18 mars 2022 à la marine nationale en présence du Vice-amiral Reynolds Smith, Directeur de l'état-major de la force navale américaine en Afrique (NAVAF) et du général de corps des armées Kirk Smith commandant adjoint des forces américaines en Afrique.



L'exercice qui a duré 10 jours, a permis selon l’autorité, l’acquisition de connaissances et le renforcement de capacité des marins de la sous-région sur la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée en soutenant l’opérationnalisation de l’architecture de Yaoundé. « Cette année, c’est 32 pays qui ont participé avec les pays du Golfe de Guinée, du Sénégal, à l'Angola.



Les scénarii qui ont été exécutés ont permis de développer les capacités des centres de coordination, les capacités à planifier et à conduire des opérations en mer, améliorer les capacités de conduite des unités navales, des équipes de visites embarquées et de travail avec des aéronefs », a-t-il fait savoir...