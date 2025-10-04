Cambérène – Un gang de la plage neutralisé : quatre individus arrêtés pour vols violents et recel

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies Unité 15 a mis fin, ce 3 octobre 2025, aux agissements d’un groupe de malfaiteurs qui semaient la terreur entre la VDN 3 prolongée et la plage de Cambérène.



Quatre (04) individus ont été interpellés pour :

• association de malfaiteurs,

• vols multiples commis de nuit avec usage d’armes blanches et de gaz neutralisant,

• recel.



Un mode opératoire violent et ciblé



Depuis septembre 2025, sept (07) plaintes avaient été déposées au commissariat de l’Unité 15. Les victimes décrivaient des agressions commises par deux ou trois hommes armés de couteaux et équipés de gaz neutralisant. Les assaillants s’en prenaient principalement aux promeneurs et sportifs fréquentant la plage à des heures tardives.



Des recoupements qui mènent à l’arrestation



Après une enquête minutieuse et l’audition des victimes, trois membres de la bande ont été rapidement identifiés et arrêtés. Lors de leur interrogatoire, ils ont avoué sans détour leurs forfaits.



Ils ont aussi révélé la filière de revente : tous les téléphones volés étaient écoulés chez un commerçant installé au marché du rond-point Case Bi. Fait marquant, ce receleur était déjà sous bracelet électronique. Interpellé à son tour, il a reconnu avoir acheté à plusieurs reprises des appareils issus de ces vols.



Une enquête toujours en cours



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuelles complicités.