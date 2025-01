Cambérène - Appel des Layène : Quand le culte rencontre le commerce, entre foi et profit

L’Appel des Layène, au-delà de sa dimension religieuse, s’est transformé en une véritable aubaine commerciale pour de nombreux marchands. Autour du lieu de culte, les vendeurs se sont alignés, prêts à intercepter les fidèles venus en masse, chacun cherchant à tirer profit de l’événement. Bien que l'appel n'ayant fait que débuter, les commerçants restent optimistes quant aux bénéfices qu’ils en tireront. Ce grand rassemblement, où l’afflux massif de pèlerins est attendu, devient pour eux un moyen de booster leur chiffre d’affaires, en offrant tout ce qu’il faut pour satisfaire la foule.







Cependant, certains commerçants ont exprimé des préoccupations concernant la rigueur des mesures de tenue imposées par les forces de défense et de securité, ce qui compliquait un peu leurs affaires. Néanmoins, beaucoup restent compréhensifs, reconnaissant l'importance de maintenir la pureté du lieu. Une situation particulière a été observée avec un vendeur handicapé qui, selon lui, n’a subi aucune répression. Il interprète cela comme un signe de bienveillance, peut-être dû à sa situation, et souligne que cette tolérance lui a permis de poursuivre son activité sans entrave. Un équilibre entre respect des règles et nécessité économique semble donc s’installer doucement dans cet événement d’envergure.