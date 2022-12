COVIDGATE : Pullman, Novotel et Supdeco invités à rembourser à la DGID un surplus de subvention de près de 400 millions de FCFA

Le montant additionnel fait ressortir un manque à gagner de 387 264 645 FCFA qui résulte d’un surplus de subvention accordée aux entreprises : Novotel, Pullman et Supdeco.En tout état de cause, PULLMAN devrait recevoir 118 544 252, NOVOTEL a reçu 150 427 732 et enfin SUPDECO DAKAR a reçu 89 473 953.Le DGID admet que « le montant des retenues déclarées et non reversées sur les 4 mois (mars à juin 2020) est supérieur au montant de la subvention auquel ont droit NOVOTEL, PULLMAN et SUP.DE.CO La société NOVOTEL a consommé 12 millions de plus que la subvention à laquelle elle a droit, et PULLMAN a fait un dépassement de 121 millions F CFA. En ce qui concerne SUP DE CO, le montant des paiements éludés est de 3,3 millions F CFA. »Par conséquent, le DGID déclare avoir « instruit à ses services de notifier incessamment à chacun des contribuables concernés, le montant de la subvention consommée, supérieur au montant auquel il a droit et de poursuivre le recouvrement des sommes éludées comme en matière d'impayé ». Toutefois, le DGID n’a pas fourni les informations relatives à la détermination des surplus de subventions accordées aux trois entreprises qui sont en-deçà des montants calculés par la Cour.Et pour rappel, les enquêteurs de la Cour des Comptes aux termes de l’article 5 de l’arrêté n°10331 du 5 juin 2020, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur à celui des retenues d’impôts mensuelles acquittées au titre des mois de janvier et février 2020.