Boubacar Camara, mandataire d'AG/Jotna, confisque les documents du parti de Me Moussa Diop pour l'empêcher de participer aux législatives

Contrairement à la décision de Me Moussa Diop d'AG/Jotna d'aller aux élections législatives sous la bannière de son parti, son mandataire Boubacar Camara a décidé de passer outre. En effet, ce dernier, en parfaite entente avec des mandataires d'AG/Jotna dans plusieurs départements et qui soutiennent le Pastef, a préféré confisquer les documents et les casiers judiciaires pour empêcher Me Moussa Diop de participer à ces législatives anticipées. « J'ai en ma possession le cachet, 30 documents et 20 autres documents destinés à la liste des suppléants. »



S'il m'appelle, il ne pourra pas me joindre et je ne compte pas aller lui répondre pour que le dépôt des listes soit forclos, déclare-t-il dans une vidéo . Et d'ajouter : « Nous avons décidé de soutenir la liste de Pastef ». Ceux qui sont dans le département de Linguère, Velingara, Matam, Podor et qui n'étaient pas d'accord avec Me Moussa Diop ont décidé de se taire et de procéder ainsi pour l'empêcher d'aller à ces joutes électorales anticipées.





À rappeler que Me Moussa Diop est un allié de la coalition Diomaye. Mais il a pris l'option de participer à ces législatives sous les couleurs de son parti à cause de la récente déclaration du leader de Pastef d'aller seul aux élections.