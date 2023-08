Bébé retrouvé mort dans une machine à laver à Abass Ndao : le papa exige un test ADN

Du nouveau dans l'affaire du bébé décédé dans une machine à laver de la buanderie de l'hôpital Abass Ndao. En effet, les parents ont tenu une conférence de presse hier jeudi pour exiger que toute la lumière soit faite dans cette affaire.



Ainsi, Jean François Kouderin par ailleurs père du bébé souhaite la réalisation d'un test ADN dans un laboratoire indépendant pour être édifié sur sa filiation. Selon lui, les responsabilités doivent être situées, pour que la justice puisse faire son travail.



Pour rappel, trois agents de l'hôpital Abass Ndao N.B. Sylla, A. Diène et R. Nianthio ont été déférés et placés sous mandat de dépôt, dans le cadre de cette affaire. Il s'agit de la femme qui était de garde à la salle "kangourou" où l'enfant était couvé de l'agent qui a ramassé le linge le jour des faits et de la personne qui était en service à la buanderie.