BDF rappelle la finalisation de l'actualisation de la loi d'orientation agro-sylvo- pastorale et le renforcement des moyens de l'Isra

La question de la politique agricole et de la souveraineté alimentaire occupe une place importante dans le gouvernement. C'est dans cette perspective, que le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a demandé au Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage de veiller avec les Ministres concernés à la bonne préparation de la prochaine campagne de commercialisation des productions agricoles. Ainsi,lors du Conseil des ministres de ce mercredi 14 août, "Il lui a rappelé l’urgence de finaliser, dans l’esprit du PROJET, l’actualisation de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale. Il a aussi mis l’accent sur la priorité à accorder à la reconstitution du capital semencier national pour l’arachide et les principales cultures vivrières".



Le chef de l’Etat a souligné l’impératif de refonder la politique de recherche et de vulgarisation agricoles conformément aux standards internationaux. Il a demandé au Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, en relation avec son collègue de la Recherche et de l’Innovation, de revitaliser le système national de recherches agro-sylvo-pastorales et de renforcer, à travers un Contrat d’Objectifs et de Moyens innovant, l’Institut sénégalais de Recherches agricoles (ISRA) en infrastructures technologiques de qualité et en ressources humaines et financières significatives afin de consolider la structure dans une posture de fer de lance de la politique agricole et de souveraineté alimentaire.