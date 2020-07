Amélioration de la mobilité urbaine : L’autopont Saint-Lazare, officiellement ouvert à la circulation (Reportage)

L’autopont de Saint Lazare, partie intégrante du programme de construction de 18 autoponts et ponts dans le pays, vient d’être ouvert à la circulation ce 02 juillet par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement.

L’objectif principal du projet est d’améliorer la fluidité du trafic sur l’axe de la Vdn, la Voie de Dégagement Nord.



Avec un volume de béton de 4.253 m3 et un linéaire de 404 m en 2X2 voies, le giratoire de Saint Lazare va activement participer à l’amélioration du cadre de vie et particulièrement de l’environnement immédiat du joyau. Ageroute est le maître d’ouvrage délégué.



Le programme qui prévoit 13 autoponts dans la région de Dakar et 5 ponts dans les régions est financé pour un montant de 18.000.000 €. Du lot, quelques uns seront livrés dans un futur proche.



16.000 m2 de zone pavée seront aménagés autour de l’ouvrage.

La date d’achèvement des aménagements prévus ainsi que la réalisation des bretelles de raccordements est envisagée pour le mois de septembre prochain.