Agrokoom remporte le prix national de l'Orange Summer Challenge 2024 Sénégal avec une serre intelligente révolutionnaire

L’édition 2024 de l’Orange Summer Challenge (OSC), organisée par le réseau Orange Digital Center en partenariat avec AWS, EY et Nokia, a mis en lumière les jeunes talents technologiques de 14 pays d’Afrique et du Moyen-Orient.



Cette compétition prestigieuse, qui s’est tenue sous le thème ambitieux "Tech for Impact : Booster l'entrepreneuriat pour un changement constructif !", a réuni 382 étudiants répartis en 57 équipes.



Au Sénégal, la cérémonie de clôture nationale, organisée le 14 novembre au siège de la Sonatel, a consacré l’équipe Agrokoom comme grande gagnante avec son projet de serre intelligente dédiée à la culture hors-sol. Cette innovation, dotée d’une automatisation avancée, comprend un système d’arrosage automatique, un contrôle de l’environnement, ainsi qu’un diagnostic des plantes grâce à une caméra connectée. L’objectif est de maximiser le rendement agricole tout en facilitant la gestion des cultures.



Pendant trois mois, les participants ont bénéficié d’un encadrement sur mesure grâce aux experts de l’école du code, du FabLab Solidaire et aux salariés d’Orange mobilisés via la plateforme Engage for Change. À travers des formations de pointe et des séances de mentorat, les jeunes talents ont transformé leurs idées en prototypes concrets, prêts à relever les défis technologiques et environnementaux actuels.



Outre Agrokoom, trois autres projets se sont distingués :



SEGG-ECHOTECH (2e place) : un système de filtration des eaux usées pour entreprises industrielles, visant à réduire la pollution et à garantir la conformité écologique.



ECO-WATT (3e place) : un compteur électrique intelligent qui optimise la consommation énergétique des ménages grâce à des recommandations basées sur l’intelligence artificielle.