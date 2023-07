Accident mortel à Nguene Sarr: Le ministre de l’intérieur au chevet des blessés, se fait une idée du drame

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a fait le déplacement sur les lieux de l’accident mortel qui a eu lieu ce matin à hauteur de Nguene Sarr, un village situé dans la région de Louga. Une fois sur les lieux de l’accident mortel, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Diome s’est entretenu avec les sapeurs-pompiers et la gendarmerie avant de poursuivre la visite auprès des blessés prises en charge entre l’hôpital de Saint-Louis et l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Une fois sur place, le ministre de l’intérieur, devant les blessés graves, se fait lui-même même une idée du choc.