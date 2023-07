Accident mortel à Ngeune Sarr: " Un sursaut national s’impose chez tous les acteurs des transports et l’État ne doit pas renoncer à sa mission régalienne..."( Aminata Touré)

Dans une note transmise à Dakaractu, l'ancien premier ministre, Aminata Touré, s'est prononcée sur l'accident de ce mercredi à Ngeune Sarr occasionnant plusieurs pertes en vies humaines. " La route a encore endeuillé le pays avec 23 morts sur la route Louga-Saint Louis. En dépit des multiples conseils présidentiels et interministériels, les routes du Sénégal restent plus meurtrières que jamais".



À l'en croire, " Un sursaut national s’impose chez tous les acteurs des transports et l’Etat ne doit pas renoncer à sa mission régalienne d’assurer la sécurité des voyageurs".



Et pour conclure, Aminata Touré a adressé ses condoléances attristées aux familles des victimes...