Accident à l’entrée de Nguene Sarr(Louga): Le Bus était en surnombre ( 76 passagers à bord au lieu de 60)

Le ministre de l’intérieur sur les lieux où s’est produit l’accident (dans un village à l’entrée de Nguene Sarr) dans la région de Louga, a regretté les pertes en vies humaines. Le ministre Antoine Félix Diome, après sa visite à l’hôpital de Louga et son entretien avec les autorités locales, est aux regrets : « il est à déplorer encore un surnombre de passagers dans les bus ou horaires. Sur la carte grise du véhicule impliqué dans l’accident, il est indiqué que le nombre maximum de passagers est de 60. Or, après décompte, on a découvert qu’il y’avait bien 76 personnes » note le ministre qui dira que l’une des mesures arrêtées lors du conseil interministériel de janvier a été bien respectée car, le bus qui a quitté Thioubalel Lao a bien passé la nuit à Richard Toll. Donc, il ne roulait pas la nuit.



Ce qui est toutefois à regretter, c’est la question de surnombre de passagers dans les véhicules de transport en commun qu’il faudrait bien revoir.



Pour rappel, le ministre était avec ses collègues du développement communautaire, Samba Ndiobene Ka et des transports terrestres, Mansour Faye.