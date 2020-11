Accès internet via la Fibre numérique : La tendance à haut débit à rude épreuve entre la Sonatel et Free.

La démocratisation de l’internet au Sénégal est désormais une réalité avec une meilleure couverture fibre et des offres à très haut débit. Dans cette évolution numérique, la concurrence n’est pas absente entre les opérateurs de téléphonie. Tous les moyens sont bons pour se tailler une part dans le marché de l’internet et les offres proposées par les géants de la téléphonie mobile au Sénégal le montrent à suffisance. La Sonatel et l’opérateur Free ne nous démentiront pas.



À la Sonatel, le nouveau catalogue d’offres fibre a été lancé depuis le 02 novembre et propose 3 catégories d’offres : l’offre Fibre Bi, l’offre Fibre Max et la Nouvelle offre Fibre Méga plus.

L’opérateur Free quant à lui, met dans le marché 5 nouvelles grilles d’offres que sont la Fibre Home, la Fibre Home+, la Fibre Pro, la Fibre Pro + et la Fibre Pro Max.



Sur les caractéristiques, la Fibre Home by Free offre jusqu’à 20 Mbps de débit avec une connexion internet en illimité au prix de 15.000F TTC/mois pour des frais d’accès de 25.000F TTC.

Dans l’offre Fibre Pro by Free, c’est jusqu’à 30 Mbps de débit avec de l’internet illimité au prix de 19.000F TTC d’abonnement mensuel et des frais d’accès au même prix que le précédent c’est-à-dire 25.000F TTC.

La particularité avec ces 2 offres, c’est qu’un téléphone Wikif 4G est offert gratuitement incluant chaque mois, le forfait Free 1.500FCFA avec 180 minutes d’appel vers tous les réseaux mobiles, 200 sms vers tous les opérateurs, 2Go d’internet mobile et WhatsApp chat offert.

Pour ce qui est de la Fibre Home + by Free, les débits vont jusqu’à 60 Mbps combiné à une connexion internet illimitée au prix d’abonnement mensuel de 25.000F TTC avec le même tarif pour des frais d’accès.

La Fibre Pro + elle, offre des avantages jusqu’à 80 Mbps de débit en plus de l’internet illimité avec 35.000FTTC au coût d’abonnement mensuel et 25.000F TTC pour les frais d’accès.

La dernière offre qui est la Fibre Pro Max by Free elle, donne jusqu’à 100 Mbps de débit et offre une connexion internet en illimité au prix d’abonnement mensuel de 50.000 F TTC pour 25.000 F TTC de frais d’accès.

Pour toutes ces 3 offres, un téléphone Wikif 4G est offert avec 800 minutes d’appel vers tous les réseaux mobiles, 500 sms vers tous les opérateurs et l’utilisation gratuite de Whatsapp chat.

Pour l’offre Pro Max, 2 forfaits mobiles en GPU (appels illimités entre eux) sont inclus avec 6.000F CFA en forfait accordé chaque mois.



Pour ce qui est du nouveau catalogue d’offres fibre de l’opérateur géant Sonatel, tous les nouveaux clients vont bénéficier des tarifs de bienvenue équivalant à une réduction de 60.000F TTC pour la première année de souscription.



L’offre Fibre Bi accorde un débit de 20 Mbps descendant au lieu de 15 Mbps. L’offre Fibre Bi est accompagnée d’un forfait bloqué mensuel de 10.500F CFA/mois. Elle est tarifée à 19.900F/mois la 1ère année de souscription avant de passer à 24.900F/mois à partir de la deuxième année.



L’offre Fibre Max sert désormais un débit asymétrique de 40 Mbps descendant au lieu de 30 Mbps. Elle est couplée à un forfait mensuel bloqué à 20.000F + de l’illimité vers les fixes Sonatel et 2 numéros mobiles orange, ainsi qu’un tarif préférentiel d’appel de 25f/minute vers les lignes fixes Orange France + un poste téléphonique, en plus de 2GO d’internet offert et un accès à la TV Orange. Le Fibre Max est tarifée à 24.900F/mois la première année de souscription avant de passer à 29.900F/mois à partir de la deuxième année.



L’offre Fibre Méga Plus est la grande nouveauté du catalogue. Elle se distingue par son débit élevé de 100 Mbps descendant, renforcée par une nouvelle livebox fibre : nouveau design pour plus de performance et de stabilité. Elle comprend un forfait mensuel bloqué à 20.000FTTC + Appels illimités vers les fixes Sonatel et 2 mobiles Orange, + 3 Go de pass data offert, un accès à la TV Orange, et un tarif préférentiel d’appel à 25f/minute vers les fixes Orange France + 1 poste téléphonique offert. Elle est tarifée à 34.900F/mois la première année de souscription, avant de passer à 39.900F/mois à partir de la deuxième année.

Pour ce qui concerne les avantages et conditions de migration, les débits des offres Fibre Bi et Fibre Max seront migrées de façon automatique.

La migration vers la nouvelle offre Fibre Méga Plus depuis les offres Fibre Bi, Fibre Max ou Fibre Méga se fait sur demande avec des frais de migration de 15 000F. Les clients ADSL résidant dans une zone couverte par la Fibre auront la possibilité de migrer gratuitement vers ces nouvelles offres.



Les avantages Voix et TV d’Orange seront maintenues sur l’ensemble des offres du nouveau catalogue de la Sonatel, et les clients Fibre méga 60 Mbps conservent tous leurs avantages.



Un nouveau modem prémium de dernière génération est disponible pour toute souscription à l’offre Fibre Méga plus.



Sonatel et Free ont choisi de diversifier leurs catalogues d’offres de fibre Optique en vue d’apporter aux sénégalais plus de confort dans leur choix tout en restant en phase avec leur pouvoir d’achat.



La progression de la couverture en fibre optique est importante en ce qu’elle traduit une transmission d’informations à très haut débit, qui peut atteindre des vitesses élevées sur de grandes distances sans affaiblissement ou perturbation du signal. Dans le souci d’assurer une équité territoriale dans l’accélération de la démocratisation de l’internet au Sénégal, plusieurs villes du pays ont toutes été desservies par la fibre optique pour une expérience d’utilisation toujours plus efficace et confortable.