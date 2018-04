APR/Linguère : Aly Ngouille Ndiaye enrôle le président du mouvement “Djoloff prospère”, Maham Ka

L’Alliance Pour la République (APR) par l’entremise du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye a réussi un coup de maître dans le département de Linguère, plus précisément, dans la commune de Thièl. En effet, à quelques mois de l’élection présidentielle, le maire de Linguère a fait rallier le président du mouvement “Djoloff prospère”, Maham Ka. Celui-ci a officialisé son adhésion à l’APR au détour d’un méga-meeting organisé dans son fief à Thièl.



«A partir de ce jour, tous les militants de “Djoloff prospère” sont devenus des militants de l’Apr. C’est pourquoi, on a organisé ce meeting pour montrer notre collaboration avec l’Apr, derrière le ministre Aly Ngouille Ndiaye et le président Macky Sall». C’est en ces termes que Maham Ka a officialisé son militantisme à l’Apr



Devant un parterre de responsables, dirigés, par la députée Aniyeu Mbengue, le nouveau “Mackyste” a dévoilé les raisons de son ralliement à la prairie marron-beige. «La première c’est l’invite de mon frère Aly Ngouille Ndiaye. Depuis un an, qu’on travaille au Djoloff, le ministre nous a demandé en vue de l’élection présidentielle, de soutenir le président dans le parti car on l’avait soutenu lors des élections législatives pour plus de cohésion et d’organisation autour de la personne du président de la République. Etant un parent et ami, nous avons décidé avec l’accord de notre base de le soutenir», explique-t-il. Et d’ajouter: « la seconde, étant du Djoloff, nous savons que le président, Macky Sall, a fait des réalisations qu’aucun autre président n’a jamais fait jusqu’à ce jour. L’on peut citer les forages, la clôture du ranch de Dolly à 6 milliards ; les routes, l’électrification rurale etc. Etant donné qu’on est dans la voie du travail, il nous a semblé de suivre le président Macky Sall dans cette logique pour qu’il puisse obtenir un deuxième mandat afin de terminer ses chantiers pour l’intérêt du Djoloff ».



Le natif de Thièl qui a toujours œuvré sur le levier économique et social et le levier politique promet de continuer ses activités pour soutenir les Groupements de Promotions Féminins (GPF), les jeunes à travers des financements et jeter toutes ses forces pour la réélection du président Macky Sall.



Pour l’heure, le nouveau responsable de l’Apr dans la commune de Thièl, compte continuer la communication entamée par ses pairs pour mettre en exergue les réalisations du président Macky Sall dans le département de Linguère.



Actusen.com