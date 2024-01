Ziarra annuelle de Saré Mamady (Kolda) : Le rendez-vous de la spiritualité, du dialogue islamo-chrétien, de la tolérance en préparation…

La 50e édition de la ziarra annuelle de la cité religieuse de Saré Mamady se tiendra les vendredi 26 et samedi 27 janvier prochain. Ainsi, cette ziarra est connue comme étant le rendez-vous de la spiritualité, du dialogue islamo-chrétien, de la tolérance et un abreuvoir de bénédictions pour les fidèles musulmans.



C’est une occasion saisie par Chérif Alhaiba Aïdara, actuel khalife de la famille chérifienne pour appeler les pèlerins à redoubler de vigilance sur les routes pour éviter les accidents, mais aussi les excès de vitesse. Dans la foulée, il remercie l’État pour les CLD et le CDD tenus pour un bon déroulement de l’un des plus grands évènements religieux de la région de Kolda. En ce sens, le khalife estime que des prières sont formulées et celles en cours pour une élection paisible en parfaite harmonie avec le thème de cette année : « la paix dans la pensée islamique. »











À l’en croire, « les préparatifs de la ziarra vont bon train dans le lieu saint. Ainsi, nous procédons au nettoyage et à l’entretien des lieux, l’assainissement, la désinfection entre autres. En ce sens, nous remercions les services de l'État lors du CLD et du CDD pour leur engagement pris af d'accompagner la famille maraboutique pour la réussite de l'événement. »







Il faut rappeler que cette ziarra voit l’affluence de tous les pays limitrophes, notamment des Guinée Bissau et Conakry, de la Gambie, mais aussi de la diaspora. En ce sens, l’évènement est à la dimension de son initiateur Chérif Mouhamad Limame Aïdara, grand érudit dont nous allons dresser le portrait sommaire.



Ce dernier a consacré toute sa vie à l’adoration d’Allah (Swt), à l’Islam et à son enseignement. Au centre de ses préoccupations, l’éducation religieuse occupait une grande place. Très sociable avec de nombreux « talibé », il soignait de nombreuses maladies comme la lèpre ou les malades mentaux avec qui il n’hésitait à partager ses repas.







Dans la foulée, le khalife appelle « les pèlerins à faire tout pour éviter de surcharger les véhicules et les excès de vitesse. Il faut signaler et dénoncer toute personne malintentionnée pour parer à toute éventualité. Et le thème de cette année est la paix dans la pensée islamique. En ce sens, nous voudrions dire aux sénégalais que ce pays nous appartient à nous tous et que nous devons le protéger et le sauver. C’est pourquoi, à la veille de cette élection qui arrive, nous appelons à la responsabilité de tout un chacun pour que les candidats et les populations qui les suivent adoptent un comportement responsable. »







Vu l’importance de l’événement, la cité religieuse souhaite le renforcement en électricité, sécurité et le soutien en vivres...