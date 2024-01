Vol d'Iphone : Un pickpocket condamné à cinq mois d’emprisonnement ferme

Reconnu coupable pour délit de vol, le nommé Modou Ndiaye va passer les cinq prochains mois en prison. Habitué des faits, le jeune pickpocket domicilié à Yoff s’est introduit dans un restaurant sis aux Almadies pour voler un iPhone 14.



Selon sa dernière victime Dalia, c’est au moment où elle prenait de l’air à la plage qu’il en a profité pour rentrer à l’intérieur du restaurant et se diriger vers la table où était le téléphone de marque iPhone 14. Vite fait, bien fait.



Malheureusement, il avait été repéré par la propriétaire. Avisés par les cris de Dalia, les pandores se sont lancés à sa poursuite avant de l’arrêter non loin des lieux. Devant le prétoire, il est passé aux aveux tout en avouant qu’il a volé le téléphone dans le but de pouvoir le revendre et acheter des médicaments. Néanmoins, face au juge, il a choisi de plaider non coupable. « Je suis entré dans le restaurant et je me suis dirigé vers la plage. Je voulais rincer mes pieds, mais le gardien m’a intimé l’ordre de sortir, car c’est un endroit privé. Je me suis i exécuté. C’est en sortant que j’ai vu le téléphone par terre et je l’ai ramassé », a-t-il raconté.



Mais ces propos ont été balayés d’un revers de main par la plaignante qui a soutenu que son voleur a été arrêté après une course-poursuite. Par contre, elle a récupéré son téléphone et n’a rien réclamé. Quant au substitut du procureur, il a demandé à ce qu'il soit emprisonné à six mois d’emprisonnement ferme. Finalement, le pickpocket a été condamné à cinq mois d’emprisonnement ferme...