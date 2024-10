Tribunal de Tambacounda : Bougane Guéye Dani doit faire face au juge à 11h

Bougane Guèye Dany, leader du mouvement Gueum Sa Bopp, doit faire face au juge à Tambacounda ce mercredi 30 octobre 2024 à 11 heures.



Sa détention découle d'une arrestation le 19 octobre alors qu'il se rendait dans le département de Bakel pour soutenir des populations affectées par des inondations. Il est accusé de rébellion, refus d’obtempérer et outrage à agent suite à un incident avec les forces de sécurité.



Pour rappel, Bougane a entamé une grève de la faim pour dénoncer ce qu'il considère comme une détention abusive, mettant en cause l'attitude des autorités sénégalaises envers lui.



Cette affaire survient à un moment critique, car Bougane est candidat pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024. Son équipe et son avocat, Me El Hadj Diouf, dénoncent un acte visant à entraver sa campagne électorale, argumentant qu'il s’agit d’une atteinte à ses droits civiques et politiques. De leur côté, le mouvement Gueum Sa Bopp a également sollicité l'appui des populations locales pour faire pression sur les autorités sénégalaises et garantir sa libération.



Pour l'heure, un dispositif impressionnant de sécurité a été mis sur pied et les alentours et les accès du tribunal de Grande Instance de Tambacounda sont barricadés et restreints au public.