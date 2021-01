Tournée économique à Kaolack : Serigne Mboup visite l'industrie textile "Domitexka" et la "Copéol".

Dans le cadre de sa tournée économique dans le Saloum, le président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, s'est rendu au niveau de l'usine dénommée "Domitexka" dont l'objectif est de relever le défi d’une industrie textile nationale conquérante.



En effet, Domitexka est une unité industrielle basée à Kahone qui a repris les activités de la Sotexka depuis 2012 et peu à peu tisse sa toile dans ce secteur qui coûte chaque année plus de 500 milliards au Sénégal. Aujourd'hui, grâce à l’expertise nationale et avec le soutien de l’État en terme de commandes publiques, l’espoir est permis, ont fait savoir les travailleurs.



Dans la foulée, le patron de la chambre de commerce de Kaolack a aussi visité la Copéol qui vient de collecter 18.000 tonnes de graines d’arachide dans le cadre de la présente campagne.



Une performance dont s’est félicité le président de la CCIAK au cours d’une visite sur le site en présence du président exécutif Cheikh A. Bamba Fall.



Serigne Mboup en a profité pour réaffirmer sa position sur le prix au producteur de la graine oléagineuse.



À noter que cette unité industrielle est basée dans l’enceinte du port commercial de Kaolack...