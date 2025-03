Tournée chez les foyers religieux : Le FDR attendu ce dimanche à Thiénaba, Ndiassane et Tivaouane

Après l'étape de Touba, la délégation du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) est attendue ce dimanche à Thiénaba, Ndiassane et Tivaouane.



Les membres de ladite délégation seront reçus vers 12 heures par le khalife général de Thiénaba. La deuxième audience est prévue à 14 heures avec le khalife général de la Qadriya de Ndiassane, et la dernière aura lieu vers 16 heures avec le khalife général des Tidianes.