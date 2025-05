Tourisme-Sport : "Ce capital immatériel doit être au cœur de nos stratégies de développement touristique..." (Doudou Gnagna Diop)

Dans une note rendue publique, le Président du Conseil d’Administration de la Sapco, Doudou Gnagna Diop, croit dur comme fer que le "tourisme de demain repose aussi sur l’émotion, la narration, la participation". Et à partir de ce constat, il faudrait aujourd'hui "penser le Sénégal à travers son image sportive".



"Le Sénégal avance avec assurance sur l’échiquier africain et international. Ce redéploiement symbolique et diplomatique vient balayer les visions réductrices et les perceptions négatives léguées par les errements d’un régime passé. Le pays, désormais engagé dans une dynamique de refondation, redevient visible, lisible, audible, désirable. L’image nationale retrouve son éclat, portée par une gouvernance incarnée, une jeunesse mobilisée et un récit collectif renouvelé", a-t-il fait remarquer.

Poursuivant, M. Diop d'ajouter : "le sport joue un rôle central dans cette mutation. Qu’il s’agisse de football, de basketball, de lutte traditionnelle ou de compétitions d’endurance, les performances sénégalaises irriguent l’imaginaire mondial et suscitent un enthousiasme contagieux. À travers des événements comme la BAL, c’est une véritable diplomatie sportive qui s’affirme, construisant jour après jour une image forte, positive, cohérente du Sénégal. La présence du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO y ont apporté une touche".

Le positionnement sportif du pays ouvre de nouvelles perspectives

"Ce capital immatériel doit être au cœur de nos stratégies de développement touristique. Loin de se limiter à la seule mise en valeur des plages, des parcs ou du patrimoine bâti, le tourisme de demain repose aussi sur l’émotion, la narration, la participation. Ce que nous vendons désormais, ce n’est plus seulement un lieu, c’est une vibration. Le positionnement sportif du pays ouvre de nouvelles perspectives : tourisme de compétition, tourisme de bien-être, tourisme d’aventure, mais aussi tourisme mémoriel et éducatif, où le sport devient prétexte à la rencontre, au dialogue et à la transmission. Cette transversalité nous oblige à repenser nos approches : marketing territorial, investissements dans les infrastructures sportives, partenariats avec les fédérations, soutien aux événements, mais aussi formation, hospitalité, et innovation numérique", a-t-il lancé.

À le croire, "À quelques jours d’un rendez-vous important – les 10 km de Dakar du 10 mai, la 4 ème édition organisée par le frère Robert Ngor Ndiaye : - nous devons préparer les esprits à percevoir l’événement comme une vitrine, un laboratoire, un manifeste en mouvement. En attendant cette célébration de l’endurance et du vivre-ensemble, il est essentiel de rappeler que l’image d’un pays se construit aussi par ce qu’il fait vibrer dans le cœur du monde. Dans cette optique, le Gouvernement de Ousmane SONKO inscrit son action dans une logique de valorisation des dynamiques sociales positives. Nous croyons à un tourisme qui fait sens. Nous croyons à un Sénégal qui, par le sport, redéfinit son rapport à l’accueil, à l’altérité, à la projection de soi.

Le tourisme, au fond, n’est pas qu’une économie : c’est une diplomatie douce, une poétique de la rencontre, une manière d’habiter le monde autrement".